CHARLOTTE (QUEEN CITY NEWS) — It’s back-to-school season in Charlotte. Here are some key dates in every county in our area for the 2023-’24 academic school year.

Alexander County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 23 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: June 5, 2024

Anson County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 21 – Jan. 4, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 24, 2024

Ashe County

First day: Monday, Aug. 21.

Holiday break: Dec. 22 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 23, 2024

Avery County

First day: Monday, Aug. 14

Holiday break: Dec. 23 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 30, 2024

Burke County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 23 – Jan. 9, 2024

Spring break: Mar. 28, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 31, 2024

Cabarrus County

First day: Thursday, Aug. 10

Holiday break: Dec. 16 – Jan. 2, 2024

Spring break: Mar. 2, 2024 – Mar. 10, 2024

Last day: May 22, 2024

Caldwell County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 21 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 31, 2024

Catawba County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 22 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 24, 2024

Charlotte-Mecklenburg County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 20 – Jan. 2, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: June 7, 2024

Chester County

First day: Monday, Aug. 7

Holiday break: Dec. 21 – Jan. 4, 2024

Spring break: Mar. 30, 2024 – Apr. 8, 2024

Last day: May 21, 2024

Chesterfield County

First day: Monday, Aug. 21 for grades 1-6 and 9; Tuesday, Aug. 22 for grades 7, 8 and 10-12

Holiday break: Dec. 22 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: June 4, 2024

Cleveland County

First day: Wednesday, Aug. 16

Holiday break: Dec. 21 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 29, 2024

Gaston County

First day: Wednesday, Aug. 16

Holiday break: Dec. 21 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 22, 2024

Iredell County- Mooresville

First day: Wednesday, Aug. 9

Holiday break: Dec. 21 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 2, 2024 – Mar. 10, 2024

Last day: May 22, 2024

Iredell County- Statesville

First day: Monday, Aug. 14

Holiday break: Dec. 20 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 24, 2024

Kannapolis City

First day: Wednesday, Aug. 9

Holiday break: Dec. 16 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 2, 2024 – Mar. 10, 2024

Last day: May 23, 2024

Lancaster County

First day: Monday: Aug. 21

Holiday break: Dec. 21 – Jan. 1, 2024

Spring break: Mar. 30, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 31, 2024

Newton-Conover City

First day: Monday, Aug. 8

Holiday break: Dec. 22 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 24, 2024

Richland County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 16 – Jan. 2, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: June 6, 2024

Rowan-Salisbury Schools

First day: Wednesday, Aug. 9

Holiday break: Dec. 16 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 2, 2024 – Mar. 10, 2024

Last day: May 22, 2024

Stanly County

First day: Wednesday, Aug. 9

Holiday break: Dec. 16 – Jan. 3, 2024

Spring break: Mar. 29 – Apr. 7, 2024

Last day: May 22, 2024

Union County

First day: Monday, Aug. 28

Holiday break: Dec. 16 – Jan. 1, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: June 7, 2024

Watauga County

First day: Monday, Aug. 21

Holiday break: Dec. 16 – Jan. 2, 2024

Spring break: Mar. 30, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 31, 2024

York School District One

First day: Monday, Aug. 7

Holiday break: Dec. 22 – Jan. 8, 2024

Spring break: Mar. 30, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 30, 2024

York School District Two- Clover

First day: Tuesday, Aug. 8

Holiday break: Dec. 23 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 3, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 30, 2024

York School District Three- Rock Hill

First day: Monday, Aug. 21

Holiday break: Dec. 23 – Jan. 8, 2024

Spring break: Mar. 29, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: June 6, 2024

York School District Four- Fort Mill

First day: Monday, Aug. 21

Holiday break: Dec. 23 – Jan. 7, 2024

Spring break: Mar. 30, 2024 – Apr. 7, 2024

Last day: May 31, 2024

